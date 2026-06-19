Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

La Rencontre

Imene Amrani

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Eloïse pense avoir une vie toute tracée jusqu'au jour où tout s'effondre. Alors qu'elle tente de se reconstruire, elle rencontre Mathias. Une rencontre anodine, ou peut-être pas. Très vite, des événements étranges troublent son quotidien. Des sensations de déjà-vu, des impressions inexplicables, comme si certaines choses lui échappaient. Eloïse tente de se convaincre que tout cela n'est que le fruit de son imagination, que ses rêves lui jouent des tours. Mais plus le temps passe, plus ces phénomènes deviennent troublants. Ce qu'elle ignore, c'est que Mathias sait, et qu'il est bien plus impliqué qu'il ne le laisse paraître. Entre mystère et sentiments naissants, Eloïse doit comprendre ce qui lui arrive.

Par Imene Amrani
Chez Hello Editions

|

Auteur

Imene Amrani

Editeur

Hello Editions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Rencontre par Imene Amrani

Commenter ce livre

 

La Rencontre

Imene Amrani

Paru le 19/06/2026

142 pages

Hello Editions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044325150
9791044325150
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.