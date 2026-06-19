La Rencontre

Eloïse pense avoir une vie toute tracée jusqu'au jour où tout s'effondre. Alors qu'elle tente de se reconstruire, elle rencontre Mathias. Une rencontre anodine, ou peut-être pas. Très vite, des événements étranges troublent son quotidien. Des sensations de déjà-vu, des impressions inexplicables, comme si certaines choses lui échappaient. Eloïse tente de se convaincre que tout cela n'est que le fruit de son imagination, que ses rêves lui jouent des tours. Mais plus le temps passe, plus ces phénomènes deviennent troublants. Ce qu'elle ignore, c'est que Mathias sait, et qu'il est bien plus impliqué qu'il ne le laisse paraître. Entre mystère et sentiments naissants, Eloïse doit comprendre ce qui lui arrive.