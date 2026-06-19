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#Roman francophone

Prenez soin du chien

J.M. ERRE

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Un roman loufoque à rebondissements, dans lequel le lecteur devient à la fois habitant du quartier et enquêteur. Rue de la Doulce-Belette, Max Corneloup, auteur de romans-feuilletons, et Eugène Fluche, peintre sur coquilles d'oeuf, habitent en vis-à-vis. Chacun suspecte l'autre de l'épier. La méfiance règne, d'autant plus que le voisinage n'est pas spécialement sain d'esprit. Sans compter les commérages de madame Ladoux, la gardienne... Quand un cadavre est découvert, c'est une véritable psychose qui s'installe. Seraient-ils allés trop loin ? "Maîtrisé jusqu'à l'épilogue, ce Cluedo burlesque fonctionne comme une vraie mécanique d'horlogerie". Le Figaro littéraire J. M. Erre a publié dix romans aux éditions Buchet-Chastel. Il écrit également des scénarios pour le cinéma, la télévision et la bande dessinée.

Par J.M. ERRE
Chez Points

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Auteur

J.M. ERRE

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Prenez soin du chien

J.M. ERRE

Paru le 19/06/2026

288 pages

Points

8,40 €

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Scannez le code barre 9791041429585
9791041429585
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