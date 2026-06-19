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Anna et mister God

Fynn

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Un conte d'éveil philosophique. Fynn a dix-neuf ans, il rôde dans le quartier des docks de l'East End londonien. Un soir, il découvre, assise sur une marche, une petite fille crasseuse, meurtrie et terrifiée. Il l'emmène chez lui et la confie à sa mère. De cette rencontre s'ensuit une relation extraordinaire, intelligente et spirituelle. Anna a un centre d'intérêt principal dans la vie : Dieu, qu'elle appelle "Mister God" . A six ans, elle est théologienne, mathématicienne, philosophe, poète et jardinière. Fynn retrace l'histoire de cette petite fille aux grandes idées dont l'innocence et la profondeur de pensée nous livrent une belle leçon d'humilité. "La différence qu'il y a entre un ange et une personne ? Facile. Un ange c'est presque tout en dedans, une personne, c'est presque tout en dehors". Anna Sydney George Hopkins (1919-1999) est un écrivain anglais qui a écrit sous le pseudonyme de Fynn. Il a fait partie du personnel de Finchden Manor, une communauté thérapeutique dans le Kent, fondée dans les années 1930 par le remarquable historien de Cambridge transformé en thérapeute, George Lyward.

Par Fynn
Chez Points

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Auteur

Fynn

Editeur

Points

Genre

Réussite personnelle

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Anna et mister God

Fynn trad. Luc de Goustine

Paru le 19/06/2026

256 pages

Points

8,70 €

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