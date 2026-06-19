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#Roman francophone

Amie de ma jeunesse

Alice Munro

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Dans ce recueil de nouvelles, Alice Munro ausculte la sphère domestique et sa violence sourde. Sur un cargo, Bugs contemple l'Atlantique en remontant le fil de ses souvenirs. C'est son dernier voyage. Tandis qu'elle se meurt, sa fille Averill redécouvre la liberté. Comme les autres femmes, elle est fascinée par les histoires mystérieuses du capitaine. A bord, chacune espère se réinventer... Dans les nouvelles d'Alice Munro, il suffit d'un rien pour que, soudain, l'existence bascule. "Les personnages d'Alice Munro sont des femmes dont les itinéraires cabossés sont creusés de façon si profonde, ciselés de façon si subtile, qu'ils en deviennent universels". Le Monde Alice Munro est née en 1931 au Canada. Lauréate de nombreux prix littéraires, unanimement admirée, elle est considérée comme l'un des plus grands écrivains anglo-saxons de notre époque. Elle a reçu le prix Nobel de littérature en 2013. Fugitives et Les Lunes de Jupiter sont notamment disponibles en Points. Traduit de l'anglais (Canada) par Marie-Odile Fortier-Masek

Par Alice Munro
Chez Points

|

Auteur

Alice Munro

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Amie de ma jeunesse

Alice Munro trad. Marie-Odile Fortier-Masek

Paru le 19/06/2026

360 pages

Points

9,30 €

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Scannez le code barre 9791041429264
9791041429264
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