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La politique de la beauté

Delphine Batho

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"? C'est avec le temps, à force de voir déferler tant ­d'obscurités, de basculements historiques, de régressions humaines et environnementales, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à tout ce que l'écologie voulait éviter, à force de voir ses résultats électoraux s'effondrer, que j'ai ressenti l'envie de lumière et la nécessité de revenir sur ce malentendu. Comme s'il y avait un non-dit sur le rapport de l'écologie actuelle à la violence destructrice qui ruine la beauté du monde, une pièce du puzzle qui était manquante. Cette pièce, c'est celle de la beauté. Et si, justement, tout le problème venait du fait que l'écologie a oublié la beauté, qui est sa raison d'être ?? La beauté est par nature subjective, désintéressée, inutile, sensible, fragile. Elle est ce qui nous touche et nous émerveille. Dans la société de l'immédiateté, où ce qui compte est la simplicité du message et le nombre de fois où il est repris et commenté, il ne manque pas de gens qui veulent capter la rage, la colère, la peur et la haine. Nous devons construire autre chose, l'espérance, par une écologie de la beauté. ? " Delphine Batho est députée des Deux-Sèvres et coordinatrice nationale de Génération Ecologie, deuxième parti écologiste de France.

Par Delphine Batho
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Delphine Batho

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Ecologie politique

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La politique de la beauté

Delphine Batho

Paru le 19/06/2026

144 pages

Editions de l’Aube

15,00 €

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