Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Hooky Tome 6

Míriam Bonastre Tur, Tur míriam Bonastre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Maintenant que le règne de la Reine-Sorcière Dani s'est achevé, et que l'esprit maléfique qui la dominait a disparu, il ne reste plus que... Dani. Mais une Dani totalement amnésique, qui ne reconnaît ni ses amis ni même son cher frère Dorian ! Tous vont donc s'unir pour tirer la jeune sorcière de son refuge intérieur, en utilisant toute leur magie mais aussi leur amour, par exemple en recréant le monde que Dani connaissait avant d'être possédée... Mais ce volontarisme aussi touchant que poétique sera-t-il suffisant ? Entre grande aventure et grandes amours naissantes, le nouveau Hooky va à nouveau vous emporter dans un tourbillon de suspense et de surprises, porté par des personnages toujours plus profonds et attachants !

Par Míriam Bonastre Tur, Tur míriam Bonastre
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Míriam Bonastre Tur, Tur míriam Bonastre

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hooky Tome 6 par Míriam Bonastre Tur, Tur míriam Bonastre

Commenter ce livre

 

Hooky Tome 6

Míriam Bonastre Tur, Tur míriam Bonastre

Paru le 19/06/2026

224 pages

Editions Dupuis

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808509954
9782808509954
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.