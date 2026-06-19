Hooky Tome 6

Maintenant que le règne de la Reine-Sorcière Dani s'est achevé, et que l'esprit maléfique qui la dominait a disparu, il ne reste plus que... Dani. Mais une Dani totalement amnésique, qui ne reconnaît ni ses amis ni même son cher frère Dorian ! Tous vont donc s'unir pour tirer la jeune sorcière de son refuge intérieur, en utilisant toute leur magie mais aussi leur amour, par exemple en recréant le monde que Dani connaissait avant d'être possédée... Mais ce volontarisme aussi touchant que poétique sera-t-il suffisant ? Entre grande aventure et grandes amours naissantes, le nouveau Hooky va à nouveau vous emporter dans un tourbillon de suspense et de surprises, porté par des personnages toujours plus profonds et attachants !