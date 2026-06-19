Mujina into the deep Tome 3

Cela fait désormais une dizaine d'année que le Japon a voté la création des rights card, pour endiguer le vieillissement de la population, et que les personnes qui en sont privées deviennent des sans-droits. . Pour vivre et subvenir à ses besoins, Ubume est devenue une mujina, sorte de tueuse à gages. Elle accepte dès lors toutes les missions possibles qu'une mystérieuse personne lui confie. En la rencontrant, Terumi, un homme dans la quarantaine, va progressivement être amené dans la partie sombre de la société japonaise... Inio Asano est de retour avec un nouveau manga questionnant notre société est ses travers. Découvrez un Japon dystopique, dans lequel une rights card est nécessaire pour avoir accès à toutes les choses et infrastructures du quotidien.