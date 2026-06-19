Chaque case d'Enki Bilal débute par un dessin au crayon sur papier calque. Ce troisième volume de Graphite in Progress poursuit la mise en lumière de cette étape essentielle du travail de l'auteur, au moment où tout se met en place. On entre ainsi, à travers la reproduction de plus d'une centaine de ses esquisses, dans le processus créatif de la Tétralogie du monstre et de la série Bug : une immersion qui, pour reprendre les mots d'Enki Bilal, 'rend un modeste hommage à la mine de plomb'.