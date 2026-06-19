Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée

Graphite in progress

Enki Bilal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque case d'Enki Bilal débute par un dessin au crayon sur papier calque. Ce troisième volume de Graphite in Progress poursuit la mise en lumière de cette étape essentielle du travail de l'auteur, au moment où tout se met en place. On entre ainsi, à travers la reproduction de plus d'une centaine de ses esquisses, dans le processus créatif de la Tétralogie du monstre et de la série Bug : une immersion qui, pour reprendre les mots d'Enki Bilal, 'rend un modeste hommage à la mine de plomb'.

Par Enki Bilal
Chez Barbier

|

Auteur

Enki Bilal

Editeur

Barbier

Genre

Editions et techniques de la B

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Graphite in progress par Enki Bilal

Commenter ce livre

 

Graphite in progress

Enki Bilal

Paru le 19/06/2026

160 pages

Barbier

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494377479
9782494377479
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.