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#Roman francophone

Chambre 214

Olivier Michel

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Dans l'intimité d'une chambre d'hôpital, un fils raconte. Il retrace le parcours de son père, atteint d'un cancer métastasé, durant les douze derniers mois de sa vie. De cette expérience naît une réflexion plus large sur la fin de vie, un sujet qui le touche au plus profond. Sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis l'âge de soixante-huit ans, reste encore aujourd'hui exclue des projets de loi sur le droit à mourir. D'abord écrit pour lui-même, ce témoignage devient un cri de colère et un appel à être entendu, face aux hésitations persistantes des politiques sur une question pourtant largement partagée : l'interruption volontaire de vieillesse.

Par Olivier Michel
Chez Hello Editions

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Auteur

Olivier Michel

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Chambre 214

Olivier Michel

Paru le 19/06/2026

74 pages

Hello Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9782386739088
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