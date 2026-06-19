Laureline, directrice des ressources humaines surchargée et épouse de Thierry, médecin urgentiste, jongle difficilement entre sa carrière et ses trois enfants. Désespérée de ne plus pouvoir tout gérer, elle décide de recruter des jeunes au pair pour l'aider à la maison. Entre maladresses, imprévus et moments de complicité, la vie de Laureline est bouleversée. Ce qui semblait être une simple réorganisation du quotidien devient un véritable saut dans l'inconnu. Pourtant, alors que les au pairs s'intègrent dans son foyer, quelque chose de plus profond se dégrade : son couple. Son mariage peut-il survivre à ces bouleversements ? Dans Au pair et impaire, Eva Pia explore les hauts et les bas de la vie de famille moderne, avec un regard acéré sur le rôle des femmes dans notre société...