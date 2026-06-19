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#Roman francophone

Au pair et impaire

Eva Pia

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Laureline, directrice des ressources humaines surchargée et épouse de Thierry, médecin urgentiste, jongle difficilement entre sa carrière et ses trois enfants. Désespérée de ne plus pouvoir tout gérer, elle décide de recruter des jeunes au pair pour l'aider à la maison. Entre maladresses, imprévus et moments de complicité, la vie de Laureline est bouleversée. Ce qui semblait être une simple réorganisation du quotidien devient un véritable saut dans l'inconnu. Pourtant, alors que les au pairs s'intègrent dans son foyer, quelque chose de plus profond se dégrade : son couple. Son mariage peut-il survivre à ces bouleversements ? Dans Au pair et impaire, Eva Pia explore les hauts et les bas de la vie de famille moderne, avec un regard acéré sur le rôle des femmes dans notre société...

Par Eva Pia
Chez Hello Editions

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Auteur

Eva Pia

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Au pair et impaire

Eva Pia

Paru le 19/06/2026

178 pages

Hello Editions

19,90 €

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