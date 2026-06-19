Le Soleil en ligne de mire

J'avais vingt et un ans quand j'ai décidé de quitter Paris pour l'autre bout du monde. Mon voyage dura deux ans. A travers mes yeux, suivant mes pas et mes états d'âme, au gré des rencontres et de mon besoin d'interroger le monde, une toile de l'Australie se tisse, autant magique et belle à couper le souffle que questionnable et cruelle. D'une capitale hippie à une ville de chercheurs d'or, des fermes de bananiers au désert au sol rouge et au ciel truffé d'étoiles, à la découverte des facettes méconnues de moi-même et de ce continent grand comme quatorze fois mon pays. Pour moi, le plan de route était simple, il n'y en avait pas !