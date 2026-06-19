Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le Soleil en ligne de mire

Leslie Perrier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
J'avais vingt et un ans quand j'ai décidé de quitter Paris pour l'autre bout du monde. Mon voyage dura deux ans. A travers mes yeux, suivant mes pas et mes états d'âme, au gré des rencontres et de mon besoin d'interroger le monde, une toile de l'Australie se tisse, autant magique et belle à couper le souffle que questionnable et cruelle. D'une capitale hippie à une ville de chercheurs d'or, des fermes de bananiers au désert au sol rouge et au ciel truffé d'étoiles, à la découverte des facettes méconnues de moi-même et de ce continent grand comme quatorze fois mon pays. Pour moi, le plan de route était simple, il n'y en avait pas !

Par Leslie Perrier
Chez Hello Editions

|

Auteur

Leslie Perrier

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Soleil en ligne de mire par Leslie Perrier

Commenter ce livre

 

Le Soleil en ligne de mire

Leslie Perrier

Paru le 19/06/2026

118 pages

Hello Editions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386738722
9782386738722
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.