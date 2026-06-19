Tranches de vie, du désert à l'océan est un voyage poétique. Contemplez le monde qui nous entoure à travers le regard d'une enfant émerveillée. Accompagnez Sandrine Louise Michelle dans les méandres de la vie. Plongez avec elle dans l'océan, suivez ses traces de pas dans le sable du Sahara, partagez sa vision ambivalente de la vie, mêlant souffrance et enthousiasme. Un concentré de fantaisie, d'amour et de bonne humeur. Une oeuvre lumineuse qui rayonne au quotidien comme un phare dans la nuit, une main tendue vers l'autre et une ode à la joie de vivre.