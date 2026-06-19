Post-Punk, No Wave, Indus & Noise !

Sur les cendres du mouvement punk, quatre courants musicaux à l'émergence quasi concomitante ont tracé la voie d'une approche nouvelle notamment basée sur l'expérimentation et le non-conformisme : le post-punk (surtout en Angleterre) ; la no wave (presque principalement à New York) ; la musique industrielle (partout dans le monde) ; et enfin le noise (essaimant progressivement au niveau international en se référant aux deux derniers). Entre autres exemples, viennent à l'esprit les noms de Public Image Limited, Wire, Gang Of Four, Glenn Branca, DNA, Rhys Chatham, Mars, Throbbing Gristle, Einstürzende Neubauten et Merzbow. En ce qui concerne le post-punk, dès la fin des années 1970, la démarche s'est enracinée dans une déconstruction des canons du rock n'excluant toutefois pas l'idée de mélodie. Ce n'est qu'avec la no wave, puis la musique industrielle, et enfin le noise, que toutes concessions au rock seront quasiment abandonnées au seul profit de recherches d'un état que l'on pourrait qualifier de préharmonique (en tout cas pour les deux derniers mouvements). Au travers de nombreux chassés-croisés, cette histoire est racontée chronologiquement, au fil d'albums sortis entre 1978 et 2020.