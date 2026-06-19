Et demain ce sera quoi ! Tome 12

Kirara et Ken, amis d'enfance et très heureux en couple, partent en voyage scolaire à Kyôto avec le reste de leur classe, y compris leurs amis Hanawa et Susumu. Kirara est excité comme une puce, car c'est son premier voyage avec Ken depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble ! Ken, quant à lui, se montre de plus en plus possessif envers Kirara, au point de lui tenir la main en pleine rue sans même se soucier du fait qu'ils risquent d'être vus par leurs camarades de classe. Après tout, il a bien l'intention de passer le restant de sa vie avec Kirara...