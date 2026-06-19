Et demain ce sera quoi ! Tome 11

Kirara et Ken ont tous les deux réussi à passer en classe supérieure et entament leur année de première au lycée ! Ils se retrouvent à nouveau dans la même classe, ce qui réjouit Kirara, qui pense déjà au futur voyage scolaire, mais les problèmes ne tardent pas à arriver lorsqu'un nouvel élève, qui vise la place de " chef du lycée " laissée vacante par Omaeda, s'en prend à Hanawa et Yamaguchi. Sa prochaine cible ? Tosayamada, le chien enragé... Kirara est prêt à tout pour défendre Ken et ses amis, mais les choses prennent un tournant inattendu lorsqu'il se découvre un rival en amour...