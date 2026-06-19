Les êtres de lumière

Guides d'âme, archanges, maîtres ascensionnés, animaux totems, élémentaux... Depuis toujours, ces êtres de lumière accompagnent les âmes incarnées, soutiennent leur évolution et communiquent par des voies subtiles, souvent méconnues ou mal comprises. Loin des clichés spirituels et des promesses spectaculaires, ce livre explore comment entrer en relation avec l'invisible tout en restant pleinement présent à sa vie humaine, et propose une approche claire, ancrée et accessible de la canalisation. A travers des enseignements nuancés, des pratiques guidées et une réflexion essentielle sur le discernement et le libre arbitre, l'autrice, Meli Guidance, vous apprend à préparer votre canal, à reconnaître les messages alignés et à distinguer la guidance du mental ou des projections de l'ego.