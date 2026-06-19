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L'armée de l'air et de l'espace

Jérôme de Lespinois, Lespinois jerome De

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Elle combat, elle surveille, elle dissuade, elle sauve : l'armée de l'Air et de l'Espace est partout, même quand on ne la voit pas. En 75 questions-réponses claires, vivantes et accessibles, cet ouvrage permet de comprendre en un clin d'oeil les missions, l'histoire, les femmes et les hommes, les avions d'hier et d'aujourd'hui... mais aussi les défis du ciel et de l'espace. De la première victoire aérienne de 1914 aux drones de demain, du mythe Guynemer au Rafale, de la Patrouille de France à la dissuasion nucléaire : un condensé d'expertise, de culture générale et d'esprit d'aventure.

Par Jérôme de Lespinois, Lespinois jerome De
Chez Pierre de Taillac

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Auteur

Jérôme de Lespinois, Lespinois jerome De

Editeur

Pierre de Taillac

Genre

Histoire militaire

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L'armée de l'air et de l'espace

Jérôme de Lespinois, Lespinois jerome De

Paru le 19/06/2026

128 pages

Pierre de Taillac

6,90 €

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Scannez le code barre 9782364453296
9782364453296
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