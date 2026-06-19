Elle combat, elle surveille, elle dissuade, elle sauve : l'armée de l'Air et de l'Espace est partout, même quand on ne la voit pas. En 75 questions-réponses claires, vivantes et accessibles, cet ouvrage permet de comprendre en un clin d'oeil les missions, l'histoire, les femmes et les hommes, les avions d'hier et d'aujourd'hui... mais aussi les défis du ciel et de l'espace. De la première victoire aérienne de 1914 aux drones de demain, du mythe Guynemer au Rafale, de la Patrouille de France à la dissuasion nucléaire : un condensé d'expertise, de culture générale et d'esprit d'aventure.