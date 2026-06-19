La Mezzanine

"On n'avait jamais imaginé qu'un yuppie de modèle courant - attaché-case, ordinateur, col rayé - possédait un regard. Parce qu'il a le malheur de casser son lacet de chaussure à l'heure du déjeuner, un cadre new-yorkais voit soudain se liguer contre lui les mille objets usuels qui l'entourent, entre bureaux et buildings. Une rampe d'escalier mécanique, un bouton de manchette, une bouteille de lait, un séchoir à main, deux téléphones, un sandwich au thon deviennent une armada hyperréaliste face à Nicholson Baker, surdoué pour le comique social et petit cousin de Perec et de Queneau". L'Express (1991)