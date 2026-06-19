Les Berlinoises

A travers les destins de sept femmes, Inga Vesper restitue la vie dans le Berlin en ruine de l'après-guerre. Berlin, 1946. La ville est sous occupation des Alliés. Dans ses décombres fumants, sept femmes décident de reconstruire leur existence. Drapée dans son manteau de fourrure et ses robes argentées, l'actrice Vera, qui se produisait il n'y a pas si longtemps devant les nazis, chante aujourd'hui pour les troupes américaines. Elle est l'âme de la pension où vivent les sept femmes, une maison "interdite aux hommes" . Y compris au mari de l'une d'elles, que toutes croyaient mort, et qui refait surface. Avec son passé trouble, il menace leur fragile équilibre. Ensemble, elles devront choisir : céder aux fantômes qui les hantent ou embrasser la promesse d'un avenir nouveau ? "Inga Vesper n'élude rien et nous tient en haleine. Un roman palpitant". Télérama Née en Allemagne, Inga Vesper vit aujourd'hui en Ecosse. Un long, si long après-midi, qui a rencontré un grand succès de librairie, et Un destin sauvage, si sauvage sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Thomas Leclere