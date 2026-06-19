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#Roman étranger

Ocean State

Stewart O'Nan

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Qu'est-ce que le rêve américain pour des adolescents précaires ? "Quand j'étais en quatrième, ma soeur a été impliquée dans l'assassinat d'une jeune fille. Elle était amoureuse, a dit ma mère, comme pour l'excuser. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait". Ashaway, Rhode Island. Marie a treize ans lorsque sa grande soeur, Angel, participe au meurtre de Beatriz Alves, dite Birdy. Marquée par ce drame qui a bouleversé toute la communauté, Marie devient la dépositaire de cette histoire. Avec sensibilité, Stewart O'Nan tisse un roman aux accents tragiques, qui explore les tourments de l'adolescence, les secrets impossibles à cacher, l'obsession pour l'apparence, et les élans amoureux aussi intenses que versatiles. Né en 1967 à Pittsburgh, Stewart O'Nan publie son premier roman alors qu'il a vingt ans à peine. Il n'a cessé depuis d'analyser à travers ses livres les divers aspects de la société et de l'histoire américaines. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cyrielle Ayakatsikas

Par Stewart O'Nan
Chez Points

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Auteur

Stewart O'Nan

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Ocean State

Stewart O'Nan

Paru le 19/06/2026

288 pages

Points

8,70 €

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