Cahier de coloriage by Megan Hess

Un cahier de coloriage inspirant, composé d'une sélection des plus belles illustrations de mode de Megan Hess. L'incontournable illustratrice, connue pour ses lignes franches et élégantes s'inspire des créations de prestigieuses maisons de couture, telles que Chanel, Valentino ou Hermès, pour vous proposer des coloriages fourmillant de détails, qu'elle accompagne des originaux, de notes et de citations de grands noms de la haute couture. Que vous souhaitiez suivre les modèles ou vous en écarter, ce cahier vous offre l'occasion d'exprimer votre créativité dans le sillon des plus grands stylistes de mode.