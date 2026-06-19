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Cahier de coloriage by Megan Hess

Megan Hess

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Un cahier de coloriage inspirant, composé d'une sélection des plus belles illustrations de mode de Megan Hess. L'incontournable illustratrice, connue pour ses lignes franches et élégantes s'inspire des créations de prestigieuses maisons de couture, telles que Chanel, Valentino ou Hermès, pour vous proposer des coloriages fourmillant de détails, qu'elle accompagne des originaux, de notes et de citations de grands noms de la haute couture. Que vous souhaitiez suivre les modèles ou vous en écarter, ce cahier vous offre l'occasion d'exprimer votre créativité dans le sillon des plus grands stylistes de mode.

Par Megan Hess
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

Megan Hess

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Coloriages adultes

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Cahier de coloriage by Megan Hess

Megan Hess

Paru le 19/06/2026

96 pages

Editions de l'Imprévu

14,95 €

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Scannez le code barre 9791029511356
9791029511356
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