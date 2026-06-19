France Grand Ouest en train+bus

Planifiez toutes vos excursions sans voiture ! La carte recense toutes les lignes de train, mais aussi toutes les lignes d'autocar régionales et locales pour s'approcher au plus près de votre destination. Et pour un voyage en itinérance, retrouvez les véloroutes et sentiers de GR principaux. Le petit plus : retrouvez toutes les infos pour embarquer votre vélo dans les trains, et même les autocars ! Couverture géographique : Bretagne, Normandie (au sud de Fécamp), Pays de la Loire, et jusqu'à La Rochelle ou la Brenne (Châteauroux)