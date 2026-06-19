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Dans le paysage

Collectif, Anne Sgard, Léa Sallenave

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Bien plus qu'une image à décrire, le paysage c'est à la fois des lieux à arpenter et des perspectives à contempler, une expérience à vivre et une relation à raconter, un outil de cohésion et un enjeu de controverses. C'est aussi un levier pour apprendre et enseigner, pour comprendre et agir, à tous les âges et dans tous les contextes. Dans un monde de plus en plus complexe, incertain, fragmenté, le paysage nous aide à questionner, enquêter, débattre : comment l'enseigner ? L'équipe "Didactique du paysage" présente ici un ensemble de dispositifs de formation, mis en oeuvre et analysés avec tous types de publics. Ils sont fondés sur une conviction et une approche communes : le paysage est toujours et en même temps politique, sensible et complexe. Apprendre avec le paysage permet de s'appuyer sur les sens, les imaginaires, les attachements, d'explorer la diversité des projets, d'apprivoiser la complexité du monde. Cet ouvrage s'adresse aux enseignant-es depuis l'école enfantine jusqu'aux formations supérieures et professionnelles, aux paysagistes, aux chercheur-es et à toute personne qui s'intéresse à la sensibilisation, la formation, la médiation paysagère : collectivités territoriales, parcs naturels, associations, agences... pour s'engager ensemble dans le paysage.

Par Collectif, Anne Sgard, Léa Sallenave
Chez Métis Presses

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Auteur

Collectif, Anne Sgard, Léa Sallenave

Editeur

Métis Presses

Genre

Aménagement du territoire

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Dans le paysage

Collectif, Anne Sgard, Léa Sallenave

Paru le 19/06/2026

688 pages

Métis Presses

34,00 €

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