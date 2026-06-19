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#Essais

Art et nihilisme

Jeanne Dorn

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Aucun poète, aucun écrivain ni aucun philosophe de la tradition française et européenne - pas même Diderot, pas même Stendhal, pas même Baudelaire, Proust ou Rilke - n'a jamais comme Bonnefoy misé sur l'élucidation de l'oeuvre des peintres, des architectes, des sculpteurs et des photographes pour orienter sa réflexion ; ni consacré d'aussi nombreuses pages, aussi sérieusement et patiemment averties que les siennes, à ces arts visuels. Or ces essais critiques sur l'art - le massif le plus considérable de son oeuvre - restait jusqu'à ce jour très peu étudié, relativement méconnu par la plupart des historiens. Loin de s'en tenir à l'entreprise inédite de présentation, d'explication et de compréhension des écrits sur l'art du poète (ses monographies, ses articles parus dans des revues savantes sur l'art, ses traités d'histoire des formes, ses catalogues d'expositions, son enseignement et son activité éditoriale, etc.) le présent ouvrage se propose une seconde tâche, plus radicale, qui ourdit l'ensemble de son propos : celle de refonder l'histoire de l'art dans son rapport à l'histoire du nihilisme. Le geste original de Bonnefoy consiste à appréhender les oeuvres du passé et du présent non pas sous le régime objectivant et distancié d'une histoire des styles ou des courants esthétiques successifs, mais en élaborant une herméneutique existentielle des trajectoires artistiques qui met à chaque instant la démarche historique à l'épreuve de la singularité. Car seules des singularités, des artistes bien réels et non des objets culturels, seront susceptibles de défaire la totalité hégémonique du monde-image. D'où suit que l'enjeu ultime de l'explicitation de l'oeuvre critique de Bonnefoy est la possible reconfiguration de la discipline constituée de l'histoire de l'art par une pensée du poétique comprise comme résistance spirituelle à l'expérience dévastatrice du néant.

Par Jeanne Dorn
Chez L'Atelier Contemporain

|

Auteur

Jeanne Dorn

Editeur

L'Atelier Contemporain

Genre

Esthétique

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Art et nihilisme

Jeanne Dorn

Paru le 19/06/2026

480 pages

L'Atelier Contemporain

30,00 €

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