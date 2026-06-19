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Le jeu des masques

Alessandro Barbucci, Giovanni Di Gregorio

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D'étranges origamis géants apparaissent en ville. Les soeurs Grémillet enquêtent donc aussitôt ! Du moins quand la vie de classe et leurs activités leur en laissent le temps... Il y a d'abord Cassiopée, qui rêve d'être une star et rechigne à porter un masque pour la pièce de théâtre du collège. Lucille, qui voit tomber le masque de son gentil ami Michel. Et enfin Sarah, qui est chamboulée par de mystérieux messages sur son smartphone. Et si tout n'était qu'une question de masques ? Ceux que l'on porte et qui nous empêchent d'être nous-mêmes... Barbucci et Di Gregorio osent une réflexion très contemporaine sur le paraître, tel que pratiqué par exemple sur les réseaux sociaux, à travers une intrigue onirique pleine de poésie.

Par Alessandro Barbucci, Giovanni Di Gregorio
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Alessandro Barbucci, Giovanni Di Gregorio

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Divers

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Le jeu des masques

Alessandro Barbucci, Giovanni Di Gregorio

Paru le 19/06/2026

72 pages

Editions Dupuis

15,50 €

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Scannez le code barre 9782808516426
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