Le jeu des masques

D'étranges origamis géants apparaissent en ville. Les soeurs Grémillet enquêtent donc aussitôt ! Du moins quand la vie de classe et leurs activités leur en laissent le temps... Il y a d'abord Cassiopée, qui rêve d'être une star et rechigne à porter un masque pour la pièce de théâtre du collège. Lucille, qui voit tomber le masque de son gentil ami Michel. Et enfin Sarah, qui est chamboulée par de mystérieux messages sur son smartphone. Et si tout n'était qu'une question de masques ? Ceux que l'on porte et qui nous empêchent d'être nous-mêmes... Barbucci et Di Gregorio osent une réflexion très contemporaine sur le paraître, tel que pratiqué par exemple sur les réseaux sociaux, à travers une intrigue onirique pleine de poésie.