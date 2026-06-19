The Unlocked leader

Dans un monde professionnel bouleversé par l'incertitude, l'essor de l'intelligence artificielle et le développement du travail à distance, un constat s'impose : le lien humain se fragilise, les collaborateurs se désengagent, font face à une perte de sens, et sont trop souvent démotivés. Face à cela, les modèles de leadership traditionnels montrent aujourd'hui leurs limites. Dans Le Leader libéré, Hortense le Gentil nous invite à un changement d'état d'esprit : devenir un leader profondément humain plutôt qu'un "leader superhéros" . S'appuyant sur des cas réels, l'apport des neurosciences et une pratique à l'efficacité reconnue, elle propose un chemin de transformation accessible et concret. Pas à pas, vous apprendrez à identifier les mécanismes qui vous freinent, à dépasser vos appréhensions et à vous connecter à qui vous êtes et souhaitez être. En libérant votre humanité, vous libérez aussi votre leadership. Ce guide puissant et inspirant s'adresse à toutes celles et ceux qui aspirent à diriger autrement : avec lucidité, courage et coeur. Aujourd'hui plus que jamais, ce sont les leaders capables de créer du lien, d'écouter et d'incarner du sens qui feront la différence, pour leurs équipes, leur organisation et ses parties prenantes. Le leader que vous souhaitez être est en vous. Il ne demande qu'à être libéré. "Hortense le Gentil écrit comme elle vit, avec authenticité. Elle nous livre les clés d'une approche qui fait non seulement du leadership, mais aussi de la vie en général, quelque chose d'authentique, de réel et surtout, d'humain". Ralph Lauren "Hortense le Gentil explique comment notre esprit peut devenir un 'piège', et montre comment y échapper afin de réaliser notre véritable potentiel en tant que leaders". Arianna Huffington, fondatrice de Thrive Global