Roses & Champagne

Il le déteste, lui le veut : un jeu dangereux à deux. MAFIA, TRAHISON ET DESIR A Moscou, l'avocat Jeong Iwon défend les plus démunis contre les puissants de la région. Sa dernière affaire en date l'oppose à un politicien véreux soutenu par la mafia russe - un procès qui, malgré les efforts d'Iwon, s'annonce impossible à gagner... Son seul espoir : César Alexandrovitch Sergueïev, l'héritier d'une énorme organisation criminelle. Surnommé le "Tsar" , cet homme raffiné à la beauté aussi froide qu'angélique n'hésite ni à tuer ni à torturer pour parvenir à ses fins. Pour lui, la vie humaine n'a aucune valeur. Aussi séduisant que dangereux, César détient les preuves dont Iwon a désespérément besoin. Mais toute chose a un prix... et quand l'obsession se mêle à la manipulation, la ligne entre alliés et ennemis est vite franchie. Pour obtenir justice dans ce pays rongé par la corruption, jusqu'où Iwon sera-t-il prêt à jouer le jeu du Tsar ? Boy's Love Niveau d'explicite : 3/3 Traduit du coréen par Cléo Vesin Réservé à un public averti