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#Roman étranger

Lucky

Marissa Stapley

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Arnaqueuse de talent, Lucky sait brouiller les pistes et comptait refaire sa vie ailleurs. Mais comment fuir quand on a entre les mains un ticket gagnant de plusieurs millions de dollars impossible à réclamer et que le FBI et la mafia sont à vos trousses ? Lucky Armstrong a grandi sur les routes américaines, élevée par un père escroc qui lui a appris très tôt à truquer les règles du jeu. A vingt-six ans, elle croit pouvoir repartir de zéro. Mais lorsqu'elle se retrouve abandonnée par l'homme qu'elle aime, poursuivie par le FBI et le crime organisé, avec en poche un ticket de loterie gagnant impossible à encaisser sans se faire arrêter, tout bascule. Commence alors une cavale à travers l'Amérique, où chaque fuite la ramène un peu plus près de son passé, de ses failles et de ceux qui l'ont façonnée.

Par Marissa Stapley
Chez Editions Elysande

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Auteur

Marissa Stapley

Editeur

Editions Elysande

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Lucky

Marissa Stapley trad. Jérôme Patalano

Paru le 19/06/2026

260 pages

Editions Elysande

18,90 €

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