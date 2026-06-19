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L'Ambre & La Lumière

Lor Wild

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Un premier recueil de poésie qui explore les territoires sensibles de l'existence, entre ombre et éclat. Dans une écriture intime et incarnée, Lor Wild traverse les silences, les fragilités et les instants de bascule, sans jamais perdre de vue la beauté du monde et les élans d'amour qui traversent le vivant. Chaque poème devient un espace de respiration, une tentative de saisir ce qui échappe : la lumière dans ce qui tremble, la douceur au coeur du chaos, ce qui relie et fait tenir. Une poésie de l'entre-deux, à la fois brute et lumineuse, qui accompagne les renaissances intérieures, un talisman pour les passages de l'âme.

Par Lor Wild
Chez Hello Editions

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Auteur

Lor Wild

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

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L'Ambre & La Lumière

Lor Wild

Paru le 19/06/2026

64 pages

Hello Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9782386739866
9782386739866
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