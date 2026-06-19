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David Bowie

Matthieu Thibault

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Depuis sa disparition en janvier 2016, David Bowie fascine toujours autant, sinon davantage que de son vivant. Les rééditions et les anthologies se multiplient pour tenter de percer les mystères d'un artiste total, nourri par cinquante ans de passion pour la musique, le théâtre, le mime, la littérature, le cinéma ou encore la peinture. Avant-gardiste ou pop, jazz ou rock, underground ou mainstream, la constellation d'influences, de collaborateurs et d'héritiers qui gravite autour de lui traverse toutes les époques et tous les arts. Au fil des chapitres se croisent, entre autres, William Burroughs, Brian Eno, Stanley Kubrick, David Lynch, Friedrich Nietzsche, Nine Inch Nails, Iggy Pop, Nile Rodgers, Nicolas Roeg, Enda Walsh, Andy Warhol, Kansai Yamamoto et bien d'autres encore. Cette nouvelle édition, révisée, corrigée et augmentée, retrace la carrière discographique de David Bowie, depuis les premiers singles des sixties jusqu'au chant du cygne Blackstar. Période par période, album par album, tournée par tournée, l'auteur propose un guide de l'ensemble des projets audiovisuels et scéniques, ainsi que des enregistrements studio et live de l'artiste, publiés de son vivant ou à titre posthume.

Par Matthieu Thibault
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Matthieu Thibault

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Rock

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David Bowie

Matthieu Thibault

Paru le 19/06/2026

384 pages

Le mot et le reste

33,00 €

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Scannez le code barre 9782384319084
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