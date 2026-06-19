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Nos coeurs tendres

Aki Yukura

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Ryû Komiyama, lycéen complexé par son apparence, subit en permanence les moqueries de ses camarades sans avoir la force d'y répondre. Un jour, un élève de son lycée à la beauté renversante, Ema Fukada, lui adresse la parole. Ryû se rend alors compte qu'il connaît déjà Ema : les deux garçons étaient des amis très proches à l'école primaire, avant que Ryû ne déménage et qu'ils ne se perdent de vue. Ema, lui aussi, avait des complexes à surmonter, mais grâce au soutien de Ryû à l'époque, il a réussi à y faire face , à présent, c'est à son tour de lui tendre la main lorsque Ryû a des problèmes. Découvrez sans attendre une histoire tendre et sincère qui ne manquera pas de vous émouvoir !

Par Aki Yukura
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Aki Yukura

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Nos coeurs tendres

Aki Yukura

Paru le 19/06/2026

240 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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