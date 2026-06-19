Nos coeurs tendres

Ryû Komiyama, lycéen complexé par son apparence, subit en permanence les moqueries de ses camarades sans avoir la force d'y répondre. Un jour, un élève de son lycée à la beauté renversante, Ema Fukada, lui adresse la parole. Ryû se rend alors compte qu'il connaît déjà Ema : les deux garçons étaient des amis très proches à l'école primaire, avant que Ryû ne déménage et qu'ils ne se perdent de vue. Ema, lui aussi, avait des complexes à surmonter, mais grâce au soutien de Ryû à l'époque, il a réussi à y faire face , à présent, c'est à son tour de lui tendre la main lorsque Ryû a des problèmes. Découvrez sans attendre une histoire tendre et sincère qui ne manquera pas de vous émouvoir !