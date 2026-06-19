Sex sale driver

Isshin, un ancien employé de bureau se retrouve à travailler comme livreur dans un centre de collecte, un métier exténuant. Malgré sa fatigue intense, aussi physique que mentale, ses journées sont égayées par la présence d'un homme pour lequel il a des sentiments : Haze. Subjugué par son extrême beauté et son côté bosseur, Isshin trouve une raison de ne pas démissionner. Mais un jour, alors que Haze doit passer derrière lui pour réparer une de ses bêtises, Isshin se donne en spectacle complètement ivre au bar, devant ses collègues. Le lendemain matin au réveil, Haze est devant lui et lui fait remarquer qu'il est nu. La situation s'emballe et les deux garçons se rapprochent... " Quand une soirée entre collègues est le déclencheur d'une belle histoire d'amour entre deux garçons... "