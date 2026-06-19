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#Manga

Sex sale driver

Sabamiso

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Isshin, un ancien employé de bureau se retrouve à travailler comme livreur dans un centre de collecte, un métier exténuant. Malgré sa fatigue intense, aussi physique que mentale, ses journées sont égayées par la présence d'un homme pour lequel il a des sentiments : Haze. Subjugué par son extrême beauté et son côté bosseur, Isshin trouve une raison de ne pas démissionner. Mais un jour, alors que Haze doit passer derrière lui pour réparer une de ses bêtises, Isshin se donne en spectacle complètement ivre au bar, devant ses collègues. Le lendemain matin au réveil, Haze est devant lui et lui fait remarquer qu'il est nu. La situation s'emballe et les deux garçons se rapprochent... " Quand une soirée entre collègues est le déclencheur d'une belle histoire d'amour entre deux garçons... "

Par Sabamiso
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Sabamiso

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Sex sale driver

Sabamiso

Paru le 19/06/2026

180 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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