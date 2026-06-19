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Oracle Anges & démons

Mathilde Foignet, Meli Guidance

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Plongez dans un voyage où anges et démons s'unissent pour révéler vos forces cachées et vos ombres à transformer. Chaque carte devient un miroir sacré qui éclaire vos élans, vos doutes et vos vérités les plus profondes. Cet oracle ne juge pas : il vous invite à accueillir vos polarités, à libérer ce qui vous retient et à intégrer la sagesse qui vous élève. Un allié inspirant pour toute personne en quête de clarté, de guérison et d'équilibre entre ombre et lumière.

Par Mathilde Foignet, Meli Guidance
Chez Secret d'étoiles

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Auteur

Mathilde Foignet, Meli Guidance

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Arts divinatoires

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Oracle Anges & démons

Mathilde Foignet, Meli Guidance

Paru le 19/06/2026

64 pages

Secret d'étoiles

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382403396
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