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Death Girl

Homare

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Chasseuse de démons, sirènes, ogres, sorcières, tengu, princesses en détresse, gnomes... dans Death Girl, Homare prend plaisir à plonger dans la luxure toutes les créatures du bestiaire fantastique, des plus sages aux plus perverses. Mêlant illustrations pleine page et histoires courtes, Homare y déploie tout son talent de dessinateur, pour le plus grand plaisir des amateurs de fantasy ! Un indispensable pour tous les pervers fans de fantasy ! Intégralement en couleurs Un style graphique à couper le souffle QUAND FANTASTIQUE RIME AVEC EROTIQUE !

Par Homare
Chez NihoNiba

|

Auteur

Homare

Editeur

NihoNiba

Genre

Ecchi/érotique

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Death Girl

Homare

Paru le 10/07/2026

300 pages

NihoNiba

24,99 €

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Scannez le code barre 9782381890418
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