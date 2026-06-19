Chasseuse de démons, sirènes, ogres, sorcières, tengu, princesses en détresse, gnomes... dans Death Girl, Homare prend plaisir à plonger dans la luxure toutes les créatures du bestiaire fantastique, des plus sages aux plus perverses. Mêlant illustrations pleine page et histoires courtes, Homare y déploie tout son talent de dessinateur, pour le plus grand plaisir des amateurs de fantasy ! Un indispensable pour tous les pervers fans de fantasy ! Intégralement en couleurs Un style graphique à couper le souffle QUAND FANTASTIQUE RIME AVEC EROTIQUE !