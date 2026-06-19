Peleliu gaiden Tome 4

En 1943, Yoshiki réussit son examen de conscription et, appelé sous les drapeaux, est contraint de quitter sa ville natale. En mai 1947, après le départ des soldats japonais de l'île de Peleliu, Shimada s'interroge sur le sens des combats qui se sont déroulés. En 1997, pour le septième anniversaire de la mort de Kosugi, le fils de Tamaru, la famille partage la frustration de ce dernier. Le quatrième et dernier recueil d'histoires qui content la vie de ces hommes qui se sont battus sur le front et relient la guerre à nos jours.