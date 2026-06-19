La Vie aventureuse

Ce livre n'a rien de l'aventure. Il se tient ailleurs : du côté d'une manière de vivre. A hauteur d'enfance, dans l'attention portée à ce qui passe inaperçu, à ce qui demeure lorsque tout le reste s'efface. Il opte pour la marge, la lenteur et la nature qui l'incarne. Il récuse les horloges et les carcans. Ici, le verbe n'orne jamais : il est nécessité. C'est une résistance à bas bruit. Pourtant, même une vie à contre-courant reste traversée par la mémoire de l'autre : un père ouvrier, une mère close dans le silence, et surtout cette soeur complice, perdue - présence brève, décisive. Ces souvenirs fondent une vérité plus essentielle que les discours ou les possessions. De là naît une conviction : la vie, même réduite à presque rien, demeure inépuisable.