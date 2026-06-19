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Portofino

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A la fois prescripteur et indicateur de tendances, le City Guide Louis Vuitton propose au lecteur ce subtil cocktail d'avant-garde, de classicisme, de références qui a fait son succès. Commentateur attentif et informé des mutations qui agitent le coeur des villes, fort d'un regard décalé sur la mode, le design, le bien-être, l'art contemporain, la gourmandise ou la culture, il exprime le caractère de chaque ville. Servi par une équipe de journalistes et d'écrivains venus de tous les horizons et de différents pays, le City Guide Louis Vuitton témoigne du foisonnement des villes et des comportements de ses habitants.

Par Collectif, Louis Vuitton Editions
Chez Louis Vuitton

|

Auteur

Collectif, Louis Vuitton Editions

Editeur

Louis Vuitton

Genre

Italie

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Portofino

Collectif, Louis Vuitton Editions

Paru le 19/06/2026

96 pages

Louis Vuitton

20,00 €

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