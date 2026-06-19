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Requiem pour nos libertés

Thierry Guinhut

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Nos libertés ne disparaissent pas en un jour : elles reculent par degrés. Une loi de plus, une parole surveillée, un blasphème redevenu impossible, un livre écarté des rayons, un mot soupçonné avant même d'être prononcé. Isolée, chaque renoncement paraît raisonnable, réunis, ils dessinent les contours d'une servitude nouvelle. Dans cet essai de combat, fruit de quinze années de réflexion, Thierry Guinhut démonte la mécanique de ce rétrécissement. Quatre forces, différentes par leur nature mais convergentes dans leurs effets, minent les fondements de la liberté d'expression, de la liberté de conscience et de la liberté d'entreprendre : l'étatisme et sa surrèglementation asphyxiante , l'islamisme et le retour d'une logique du blasphème au coeur de l'espace public , l'écologisme radical, lorsqu'il sanctifie l'interdit sous couvert d'urgence planétaire , le wokisme et sa cancel culture, lorsqu'ils transforment le langage en champ de mines moral. De Milton à Hayek, de Voltaire à Tocqueville, de Bastiat à Popper, l'auteur convoque les grands défenseurs de la liberté comme autant d'armes intellectuelles : éloge du blasphème et de la tolérance, défense du droit de rire de tout, critique de la novlangue et de l'"orwellisation" des esprits, réhabilitation des penseurs libéraux contre l'"obscurantisme vert". Car la liberté ne meurt pas seulement lorsqu'on nous interdit de parler. Elle meurt aussi lorsque nous ne savons même plus ce que nous avons appris à taire. Un essai d'alerte, de résistance et de réarmement intellectuel, pour tous les lecteurs attachés à la liberté de penser.

Par Thierry Guinhut
Chez FYP éditions

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Auteur

Thierry Guinhut

Editeur

FYP éditions

Genre

Actualité médiatique France

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Requiem pour nos libertés

Thierry Guinhut

Paru le 19/06/2026

304 pages

FYP éditions

24,00 €

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