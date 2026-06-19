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Bien écrire et aimer écrire

Laurence Pierson

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La nouvelle édition de cet ouvrage de référence ! Un ouvrage pédagogique richement illustré et documenté, indispensable pour (re)découvrir l'enseignement de l' écriture manuscrite, de la PS au CM2 . Cette nouvelle édition propose en outre : - un éclairage sur les programmes 2025 et les polices de caractères disponibles pour enseigner l'écriture cursive, - des explications sur l'utilisation du guidage vocal pour accompagner le tracé des lettres, et en faciliter l'apprentissage, - des données mises à jour (études scientifiques, documents et vidéos). Conçu comme un outil d' autoformation pour les enseignants, il propose par ailleurs un état des lieux des pratiques actuelles, des choix didactiques et pédagogiques , et des conseils très fournis, à mettre en place de la PS au cycle 3. Sommaire : 1. Pourquoi enseigner l'écriture manuscrite ? 2. Quid de l'enseignement de l'écriture manuscrite en France ? 3. Quels grands principes adopter ? 4. Comment bien s'installer pour écrire ? 5. Quelle place pour le dessin et le coloriage ? 6. Comment sont formées nos lettres ? 7. Avant l'écriture : que faire en PS et MS ? 8. Les débuts de l'écriture : que faire en GS ? 9. Que faire au CP ? 10. Comment écrire les majuscules ? 11. Que faire au CE1 et au-delà ? 12. Vers une écriture fluide L'autrice : Laurence Pierson est graphopédagogue et formatrice en écriture-lecture. Elle a enseigné en école primaire pendant près de 20 ans.

Par Laurence Pierson
Chez MDI

|

Auteur

Laurence Pierson

Editeur

MDI

Genre

Français

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Bien écrire et aimer écrire

Laurence Pierson

Paru le 19/06/2026

192 pages

MDI

26,00 €

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