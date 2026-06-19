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#Roman francophone

Secrets de Polichinelle

Alice Munro

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Huit nouvelles sur des femmes, leurs secrets et la beauté de la banalité, par Alice Munro, prix Nobel de littérature. Une adolescente disparaît dans une randonnée menée par une cheftaine mystique. Une bibliothécaire rêve de rencontrer le soldat qui lui écrit du front. Une épouse trompée espionne son mari jusqu'en Australie pour mieux se venger. Une enfant somnambule jure qu'elle a vu des extraterrestres pendant la nuit. Huit nouvelles pour huit femmes unies par une vérité : les plus grands secrets sont intérieurs. "Alice Munro a de l'audace, une qualité prônée au long des Secrets de Polichinelle, où les hommes et les femmes jouent à cache-cache". Libération Alice Munro est née en 1931 au Canada. Lauréate du prix Gouverneur général (le prix littéraire le plus prestigieux du Canada) et du Man Booker Prize en 2009, unanimement admirée (Joyce Carol Oates, Jonathan Franzen, Cynthia Ozick), son oeuvre est traduite dans de nombreuses langues. Traduit de l'anglais (Canada) par Céline Schwaller-Balaÿ

Par Alice Munro
Chez Points

|

Auteur

Alice Munro

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Secrets de Polichinelle

Alice Munro trad. Céline Schwaller-Balaÿ

Paru le 19/06/2026

384 pages

Points

9,30 €

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Scannez le code barre 9791041429448
9791041429448
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