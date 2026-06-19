Une promenade visuelle à travers l'oeuvre de Daniel Brush, documentée par des images exclusives de son lieu de création à New York. Véritable promenade visuelle, cet ouvrage offre une exploration structurée de l'univers et l'oeuvre de l'artiste américain Daniel Brush, qui fut à la fois peintre, sculpteur, poète-orfèvre et joaillier. Son approche personnelle de la lumière et du trait est documentée à travers des photographies exclusives de son atelier new-yorkais, où la vie et la création s'entrelacent dans une intime résonance. Au plus près de la matière, les oeuvres de Daniel Brush sont sublimées par les images du photographe Benjamin Chelly, alternant entre des perspectives macroscopiques et microscopiques, invitant à varier notre regard. Manifestant une fascination pour l'oeuvre de Monet et le concept de la série, Daniel Brush établit un dialogue avec l'artiste dans plusieurs de ses créations ici présentées. Un livre inédit qui rend hommage à un artiste multidisciplinaire, à redécouvrir à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée par L'Ecole des Arts Joailliers au sein de l'hôtel de Mercy-Argenteau à Paris, à partir de juin 2026. Exposition : L'Ecole des Arts Joailliers, Paris, juin 2026 - Le livre explore l'oeuvre d'un artiste américain aux multiples facettes : peintre, sculpteur, poète-orfèvre et joaillier. - Il comprend des photographies exclusives de son atelier new-yorkais qui créent une résonance intime entre sa vie et sa création. - L'oeuvre est sublimée par des images du photographe Benjamin Chelly qui alternent entre des perspectives macroscopiques et microscopiques, invitant à un regard varié sur la matière. - Lancement du livre à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée par l'Ecole des Arts Joailliers à Paris, à partir de juin 2026.