165 espèces de lichens aisément reconnaissables sur le terrain, en plaine comme en montagne. Ce guide propose une introduction au monde fascinant des lichens. Présentant leur biologie particulière et leurs principales caractéristiques morphologiques, il permet d'identifier, à l'oeil nu ou avec une loupe de terrain, 164 espèces offrant un éventail des différentes formes, couleurs et habitats observables en Europe moyenne et dans les Alpes. Passant souvent inaperçus, les lichens sont pourtant partout autour de nous, sur le tronc des arbres, sur les rochers ou parmi les herbes des pelouses alpines. De se pencher sur eux, une loupe à la main, nous fait changer d'échelle et entrer dans un nouveau monde... celui des lichens !