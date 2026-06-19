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La Revue de Belles-Lettres N° 1/2026

Collectif, La Baconnière

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Pour sa 150e année de publication ininterrompue, la RBL consacre son dossier principal au livre pauvre. Lancé en 2000 par Daniel Leuwers, le livre pauvre est une oeuvre réalisée en commun par un artiste et un poète, à la main et à très peu d'exemplaires. Une occasion de découvrir ces collaborations réalisées loin du circuit commercial, accompagnées d'inédits de Joël Bastard, Pierre Bergounioux, Nimrod, James Sacré et Joël Vernet, de reproductions de nombreux poètes et artistes, ainsi que d'oeuvres réalisées pour l'occasion. Le Cahier de création contient des poèmes Jean-Paul Bota, Alain Bernaud, Manuel Cajal et Judith Chavanne. Dans la rubrique "Tracé" , Olivier Cadiot dresse le portrait d'un célèbre peintre en deuil. Quant à la rubrique "Traducere" , elle s'enrichit d'un essai d'Arno Renken sur la traduction comme relation. Les "Lectures" chroniquent des publications récentes de Tom Buron, Blaise Cendrars & Georges Sauser-Hall, Sophie Lefaye, Max Lobe, Muriel Pic, Alexandre Voisard et Frédéric Wandelère.

Par Collectif, La Baconnière
Chez La Baconnière

|

Auteur

Collectif, La Baconnière

Editeur

La Baconnière

Genre

Revues Poésie

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La Revue de Belles-Lettres N° 1/2026

Collectif, La Baconnière

Paru le 19/06/2026

200 pages

La Baconnière

25,00 €

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Scannez le code barre 9782889601974
9782889601974
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