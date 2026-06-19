Droit de visite

Trois sociologues partent en mission de recherche en Afrique de l'Ouest pour y étudier l'impact des programmes humanitaires sur les populations. Très vite surgissent entre eux d'inattendus rapports de force, qui viennent miner le travail d'équipe. Paul D revendique son statut de chef de projet et tente de diviser les deux femmes, Laura L, brillante universitaire, et Doris M, son étudiante en thèse, pour mieux régner. Quand Laura remet en question le rapport de force unilatéral instauré par l'ONG sur place et expose la nécessité de repenser leur angle d'étude, Paul D se sent menacé et rejette sa proposition. Laisser Laura L prendre les rênes de l'enquête serait un simple aveu de faiblesse. Le désaveu de toute une carrière. Il chavire. Une honte profonde l'assaille.