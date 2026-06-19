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Habiter la garrigue

Marc Hatzfeld

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Du 5 au 28 août 2025, un incendie gigantesque a ravagé le massif des Corbières, traversant dix-sept communes, brûlant 12 ? 000 hectares, dont 700 hectares de vignobles et trente-six maisons. Marc Hatzfeld nous raconte ici l'histoire d'une de ces maisons - la sienne - entièrement emportée par les flammes. Si le livre commence par le choc émotionnel de l'auteur face à un tas de pierres noircies dans la garrigue, le véritable sujet est ailleurs : le récit de trente-cinq ans de reconstruction de cette bergerie des Corbières. Pierre après pierre, Marc Hatzfeld découvre qu'il a, sans l'avoir prévu, développé un mode de vie précieux, capable de résister aux aléas d'une terre parfois invivable. Une déclaration d'amour à une aventure qui est partie en fumée. Et un hommage à une terre meurtrie. Marc Hatzfeld est sociologue et anthropologue, spécialisé dans les questions relatives aux marges sociales.

Par Marc Hatzfeld
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Marc Hatzfeld

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

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Habiter la garrigue

Marc Hatzfeld

Paru le 19/06/2026

208 pages

Editions de l’Aube

18,00 €

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Scannez le code barre 9782815973007
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