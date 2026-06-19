Pet - Remastered edition Tome 1

Certaines personnes possèdent une capacité terrifiante : celle d'entrer dans l'esprit des autres, d'altérer leurs souvenirs... allant parfois jusqu'à détruire leur personnalité. Pour l'énigmatique compagnie qui les exploite, les méprise et les craint, ils ne sont que de simples outils, condamnés à exécuter les basses besognes. Jusqu'au jour où l'un d'eux décide de briser ses chaînes... Voici l'histoire tragique de ces âmes perdues, prisonnières d'un monde de mensonges, de crimes et de manipulations, et qui sont en quête de sens... ainsi que de liberté.