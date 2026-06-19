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Pet - Remastered edition Tome 1

Ranjyo Miyake

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Certaines personnes possèdent une capacité terrifiante : celle d'entrer dans l'esprit des autres, d'altérer leurs souvenirs... allant parfois jusqu'à détruire leur personnalité. Pour l'énigmatique compagnie qui les exploite, les méprise et les craint, ils ne sont que de simples outils, condamnés à exécuter les basses besognes. Jusqu'au jour où l'un d'eux décide de briser ses chaînes... Voici l'histoire tragique de ces âmes perdues, prisonnières d'un monde de mensonges, de crimes et de manipulations, et qui sont en quête de sens... ainsi que de liberté.

Par Ranjyo Miyake
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Ranjyo Miyake

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Pet - Remastered edition Tome 1

Ranjyo Miyake

Paru le 19/06/2026

278 pages

Vega-Dupuis

14,00 €

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