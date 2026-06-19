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Soara et les bâtisseurs fantastiques Tome 5

Yamaji Hidenori

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Les nains bâtisseurs racontent à Soara comment certains événements du passé les ont conduits à se lancer sur les chemins du domaine des monstres pour bâtir des maisons à ses habitants. Kilik se souvient d'avoir été entraîné dans le tourbillon de la guerre lorsque le royaume des nains a failli être envahi par une armée d'humains. Il se remémore aussi les rencontres et les séparations de l'époque. Après cette longue évocation du passé, nos héros reprennent leur voyage... De nouvelles péripéties les attendent !

Par Yamaji Hidenori
Chez Dargaud

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Auteur

Yamaji Hidenori

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

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Soara et les bâtisseurs fantastiques Tome 5

Yamaji Hidenori

Paru le 19/06/2026

192 pages

Dargaud

8,10 €

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Scannez le code barre 9782505143437
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