Chroniques d'un coiffeur sans frontières

Chroniques d'un parcours unique d'un jeune coiffeur, qui a toujours rêvé de voyages, de découvertes et d'aventures. Un récit atypique mêlant humour, partage et rencontres au bout du monde, qui vous fait réaliser que tout est possible lorsque l'on vient d'un milieu populaire, avec une dose de travail, de rencontres et d'opportunisme. Ce récit intrigue et motive par son originalité, son rythme et ses anecdotes loufoques. Qui aurait cru que ce jeune homosexuel excentrique puisse avoir un parcours aussi original...