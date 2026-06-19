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Chroniques d'un coiffeur sans frontières

Cédric Vivot-Hordé

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Chroniques d'un parcours unique d'un jeune coiffeur, qui a toujours rêvé de voyages, de découvertes et d'aventures. Un récit atypique mêlant humour, partage et rencontres au bout du monde, qui vous fait réaliser que tout est possible lorsque l'on vient d'un milieu populaire, avec une dose de travail, de rencontres et d'opportunisme. Ce récit intrigue et motive par son originalité, son rythme et ses anecdotes loufoques. Qui aurait cru que ce jeune homosexuel excentrique puisse avoir un parcours aussi original...

Par Cédric Vivot-Hordé
Chez Hello Editions

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Auteur

Cédric Vivot-Hordé

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Chroniques d'un coiffeur sans frontières

Cédric Vivot-Hordé

Paru le 19/06/2026

302 pages

Hello Editions

24,90 €

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Scannez le code barre 9782386738135
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