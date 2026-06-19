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#Roman francophone

Sucré Salé

B.K. Borison

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VIVEZ VOS PASSIONS AU RYTHME DES SAISONS AVEC LE TROISIEME TOME "ETE" DE LA SERIE BEST-SELLER LOVELIGHT ! "La nouvelle voix la plus enthousiasmante de la romance". Hannah Grace, Icebreaker PATISSIERE AU COUR BRISE CHERCHE RENDEZ-VOUS SANS CONSEQUENCES Après une série de dates tous plus décevants les uns que les autres, Layla Dupree a tiré un trait sur l'amour. Etre propriétaire de la boulangerie la plus romantique d'Inglewild n'y change rien : les papillons dans le ventre, très peu pour elle ! Mais voilà, Caleb Alvarez a une idée. Après l'avoir sauvée d'un rencard catastrophique, il lui propose un marché : un mois de rendez-vous sans attaches. A lui de lui redonner foi en l'amour ; à elle d'évaluer ses talents de séducteur. Pas de pression, pas d'attentes. Juste du plaisir... Ils ont cependant oublié un détail. Car, entre eux, l'alchimie est explosive et bien plus difficile à ignorer que les brownies double chocolat moka de Layla ! Quand le sucré rencontre le salé, il suffit d'un rien pour faire fondre toutes les bonnes résolutions. La série Lovelight vous accompagnera pour chaque changement de saison : En hiver : Lovelight Farms Au printemps : Ne pas déranger (In the Weeds) En été : Sucré salé (Mixed Signals) A l'automne, en septembre 2026 : Affaires de coeur (Business Casual) B. K. BORISON habite à Baltimore avec son mari, un enfant en bas âge et un chien géant. Dès le collège, elle a commencé à écrire dans les marges des livres qu'elle lisait et n'a pas arrêté depuis. Lovelight, sa première série rom-com en quatre saisons, est un véritable best-seller international.

Par B.K. Borison
Chez Verso

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Auteur

B.K. Borison

Editeur

Verso

Genre

Comédie romantique et humorist

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Sucré Salé

B.K. Borison trad. Boucher frédérique Le, Frédérique Le Boucher

Paru le 19/06/2026

420 pages

Verso

21,90 €

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Scannez le code barre 9782386433993
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