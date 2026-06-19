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Agenda à colorier Mimi Cozy - 16 mois, septembre 2026-décembre 2027

Draw Berry

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Bien s'organiser dans la bonne humeur, c'est désormais possible grâce à l'agenda Mimi Cozy by Draw Berry 2026-2027 ! Découvrez l'univers adorable et cosy de Draw Berry, avec des petits personnages et objets du quotidien. Chaque mois, retrouver une belle illustration à colorier sur une page pleine Retrouvez également avec une grande double-page par semaine pour noter vos rendez-vous et activités, mais aussi des petites illustrations à colorier, des idées de petits bonheurs à s'accorder, vos mini-bucket lists, vos envies, des défis à se lancer... Et à la fin de votre agenda, découvrez plein de pages bonus pour noter : - Les dîners à organiser - Les jolies choses de l'année - Les anniversaires à tester - Les restaurants à tester - Le budget vacances Bonus : 4 pages de stickers Agenda millésimé sur 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027

Par Draw Berry
Chez Editions 365

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Auteur

Draw Berry

Editeur

Editions 365

Genre

Agendas adulte

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Agenda à colorier Mimi Cozy - 16 mois, septembre 2026-décembre 2027

Draw Berry

Paru le 19/06/2026

200 pages

Editions 365

15,95 €

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